Die Grundsteuer kann im Rems-Murr-Kreis fast Stuttgarter Niveau erreichen. Eine exklusive Analyse zeigt, welche Gemeinden für Eigenheimbesitzer besonders teuer sind.
Das Leben wird für Häuslesbesitzer im Rems-Murr-Kreis immer teurer – auch weil die unter der Finanznot ächzenden Städte und Gemeinden den Immobilienbesitz zunehmend als Einnahmequelle erkannt haben. Um ihren laufenden Betrieb und nötige Investitionen in die Infrastruktur bezahlen zu können, halten die Kommunen bei der Grundsteuer die Hand auf – und präsentieren ihren Bürgerinnen und Bürgern mal mehr, mal weniger hoch ausfallende Rechnungen.