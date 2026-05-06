Grundsteuer-Ärger in Stuttgart: Finanzamt verschätzt sich wegen Garten um fast 900 Euro

Auch wenn die Grundsteuerreform im Südwesten schon mehr als ein Jahr her ist, gibt es nach wie vor kuriose Fälle. Ein Ehepaar aus dem Stuttgarter Westen hat sich gewehrt.
Seit der Grundsteuerreform im vergangenen Jahr müssen viele Haus- und Wohnungsbesitzer im Land deutlich mehr zahlen. Dass die Steuer auch bei ihr ansteigt, damit hatte Monika Firla gerechnet. Als der Bescheid kam, war sie aber doch einigermaßen entsetzt, wie viel mehr sie fortan für ihre Wohnung in der Reinsburgstraße im Stuttgarter Westen ans Finanzamt überweisen sollte. Der Betrag war von rund 112 Euro auf 1257 Euro gestiegen. Also um mehr als das Elffache.