1 Peter Hömseder begeistert seine Schüler im Klassenzimmer für Musik, lässt sie in einem Tonstudio ein CD aufnehmen und mit bekannten Künstlern vor großem Publikum auftreten. Foto: privat

Der Grundschullehrer Peter Hömseder aus Steinheim an der Murr verpackt trockenen Lernstoff in fröhliche Noten. Mit seinen Viertklässlern hat er schon drei CDs aufgenommen – und das Selbstbewusstsein der Kinder enorm gestärkt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Steinheim/Murr - Das Ambiente könnte Ehrfurcht einflößen – so sehr, dass einem vor lauter Aufregung die Luft und die Stimme wegbleiben. Immerhin haben in den Bauer Tonstudios in Ludwigsburg schon Stars wie Herbert Grönemeyer, Reinhard Mey, Pur oder Stevie Wonder Platten und CDs aufgenommen. Doch die Grundschüler, die vor den Mikrofonen stehen, zeigen keine falsche Scheu. Lauthals schmettern sie ihr fröhliches Lied vom Steinheimer Steppenelefanten, der in der Urmenschstadt an der Murr liebevoll „Steppi“ genannt wird: „Wer stampft so spät durch Nacht und Wind, es ist der Steppi mit seinem Kind – stampf, stampf!“ Die Kinder nehmen gerade eine CD auf. „Lieder und Gedichte zwischen den Zeiten“ heißt sie.