Auch an der Kornwestheimer Eugen-Bolz-Grundschule wurden Klassen halbiert, um den nötigen Abstand zu gewährleisten.

Seit Montag findet auch an den Grundschulen im Kreis Ludwigsburg wieder Präsenzunterricht statt. Die Lehrer berichten von problemlosen Abläufen am ersten Tag – aufseiten der Eltern sind nicht alle glücklich.









Ludwigsburg - Im ersten Stock der Kornwestheimer Eugen-Bolz-Grundschule steht die Rektorin Ute Irene Grießhaber am Geländer und blickt hinunter in das Atrium des Schulgebäudes. Unten drückt gerade ein Schüler die Tür des Haupteingangs mit dem Ellenbogen auf, rückt seine Maske zurecht und tritt an den Desinfektionsmittelspender. Zweimal drückt er auf den Hebel, verteilt das Mittel ordentlich zwischen seinen Handflächen. „Prima machst du das“, ruft Grießhaber zu ihm hinunter, bevor der Junge in einem Klassenzimmer verschwindet. Die Schulleiterin ist zufrieden: „Die Kinder hatten auf den Fluren bisher alle eine Maske auf.“