Stuttgart - Neun Wochen lang waren die Kitas und sämtliche Schulen im Lockdown, das heißt, es fand nur Fernunterricht statt – mit wenigen Ausnahmen für die Abschlussklassen – und es gab eine Notbetreuung. Am Montag, dem ersten Tag nach den Faschingsferien, öffnen die Kitas und Einrichtungen der Kindertagespflege in Baden-Württemberg wieder komplett. Auch die Grundschulen machen wieder auf, sie lassen Schüler und Schülerinnen wieder in ihre Klassenräume – aber der Präsenzunterricht ist stark eingeschränkt und findet im Wechsel mit Fernunterricht statt.