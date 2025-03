Grundschulempfehlung: Nur ein Drittel besteht den Potenzialtest

1 Etwa die Hälfte der Grundschüler können nach aktuellem Stand aufs Gymnasium. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Nachprüfung für die Grundschulempfehlung ist durch. Kultusministerin Schopper ist zufrieden. Beim ersten Leistungstests gab es hingegen Ärger.











Nur rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler, die in die Nachprüfung für die Grundschulempfehlung gegangen sind, haben bestanden. 693 von 2075 Schülerinnen und Schülern entsprächen dem gymnasialen Anforderungsniveau, teilte das Kultusministerium am Dienstag mit. Knapp ein Viertel davon habe seine Eignung durch gute Leistungen beim logischen Denken erbracht – also im überfachlichen Teil. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) zeigte sich zufrieden: „Der Potenzialtest hat seine Aufgabe erfüllt und eine weitere Zugangsmöglichkeit zum Gymnasium eröffnet“, sagte sie.