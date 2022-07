1 Ein Ort der Verwüstung: der Eingangsbereich zum Altbau der Schule Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Nach zwei Feuern in wenigen Tagen ist der Altbau nicht mehr zu nutzen. Eine Polizeistreife patrouilliert nun vorsichtshalber um das Gebäude. Dass die Brände zufällig entstanden sind, ist unwahrscheinlich.















Feuerwehrleute in voller Atemschutzmontur stehen im zerstörten Eingangsbereich zum Altbau der Pattonviller Grundschule. Sie hantieren mit Äxten und Stangen, schlagen die Deckenverkleidung und Wandteile ab. Der Boden ist ein See aus Löschwasser, in dem verkohlte Schuttteile liegen. Scheiben sind geborsten. Zwar brennt es nicht mehr. Der Schaden, den das Feuer am Montagnachmittag an der Schule angerichtet hat, ist jedoch immens. Es ist nach vergangenem Freitag das zweite Mal, dass in der Schule ein Brand ausbricht.

Eine 60-jährige Lehrerin muss ins Krankenhaus

Im Einsatz sind die Freiwilligen Feuerwehren aus Remseck und Kornwestheim mit elf Fahrzeugen und 62 Helferinnen und Helfern, auch Polizei und Rettungsdienst sind herbeigeeilt. „Es gibt eine verletzte Person“, berichtet der Remsecker Feuerwehrkommandant Ingo Schiek am Rande des Geschehens. Eine 60-jährige Musiklehrerin hat den Brand entdeckt und den Alarm ausgelöst. Sie wird vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Weitere Lehrer und Schüler, die sich noch in der Schule aufhielten, bleiben unverletzt. Der Schaden am Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30 000 Euro.

Am Tag danach bleiben jedoch viele Fragen. Allen voran: Sollte sich bewahrheiten, was im Umfeld der Grundschule als eigentlich unfassbar bezeichnet wird? Dass die Brände am Freitag und am Montag absichtlich gelegt wurden? Am Freitag hatte es in einem abgeschlossenen Klassenraum gebrannt, am Montag stand direkt bei der Eingangstür ein Einbauregal in Flammen. „Die Brandbilder weisen Übereinstimmungen auf“, heißt es im Polizeibericht. Ein Zusammenhang zwischen beiden Fälle sei nicht auszuschließen. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Vorfälle für Schulleiterin „schockierend“

Für die Schulleiterin Ulrike Schiller sind die Vorfälle schockierend. „Es ist mir unbegreiflich“, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung zu dem Verdacht, dass jemand absichtlich die Feuer gelegt und damit die Kinder in Gefahr gebracht haben könnte. Die Schüler, die sich bei der Räumung der Schule vorbildlich verhalten hätten, hätten etliche Fragen gestellt. „Wir haben viel darüber geredet.“

Der Altbau der Grundschule darf mindestens bis nach den Sommerferien nicht mehr betreten werden. „Zwei Klassen, die dort untergebracht waren, werden jetzt im Neubau unterrichtet“, erklärt die Schulleiterin.

Polizei fährt nun im Gebiet Patrouille

Um zu verhindern, dass der mutmaßliche Brandstifter erneut unbemerkt ins Gebäude gelangt, ist die Eingangstür der Pattonviller Schule nun von außen verschlossen. Mit der Polizei sei außerdem vereinbart worden, dass eine Streife im Gebiet patrouilliert.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht jetzt nach Zeugen. Sie nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08 00/110 02 25 entgegen.