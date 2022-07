1 Polizei und Feuerwehr im zerstörten Eingangstrakt der Grundschule Foto: Marius Venturini

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen für die beiden Brandstiftungen an der Pattonviller Grundschule im Visier. Dabei handele es sich um eine „strafunmündige Person“.















Vor allem der zweite Feuerwehreinsatz dürfte vielen Pattonvillern noch lange im Gedächtnis bleiben. Am Montagnachmittag wurde bei einem Brand der komplette Eingangsbereich des Grundschul-Altbaus zerstört, eine Lehrerin musste zudem ins Krankenhaus gebracht werden. Bereits am vergangenen Freitag hatte es in einem Klassenzimmer der Grundschule gebrannt. Schon zu diesem Zeitpunkt hatte sich ein Anfangsverdacht in Richtung Brandstiftung ergeben, der sich am Montag noch erhärtete und in gezielten Ermittlungen der Kriminalpolizei gipfelte. An diesem Donnerstagmorgen verkündeten die Beamten nun einen Erfolg.

„Als tatverdächtig konnte von der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zwischenzeitlich eine strafunmündige Person ermittelt werden“, heißt es im Bericht. Nähere Angaben könne man aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes jedoch nicht machen. Eines steht laut Polizei aber fest: „Die beiden Brandstiftungen sind damit aufgeklärt, von weiteren Fällen ist daher nicht auszugehen.“ Zu weiteren Einzelheiten wollte sich die Polizei auch auf Nachfrage unserer Zeitung nicht äußern.