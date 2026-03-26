Grundschule in Gablenberg: „Sicherheit ist in dem Gebäude nicht gewährleistet“ – Schulleiter schlägt Alarm

Toiletten, die am liebsten kein Kind und kein Lehrer benutzen will; freiliegende, 60 Grad heiße Heizungsrohre; bei Regenwetter 18 cm tiefe große Wasserlachen direkt vor dem Eingang zu den Klassenzimmern; Glasscherben im Schütthaufen im Schulhof; immer wieder Wasserschäden durch undichte innenliegende Regenrohre; im Sommer 30 Grad und Treibhausatmosphäre in Klassenzimmern. Der Schulleiter der Grund- und Werkrealschule Gablenberg, Ricardo Almeida Correia, und die Vorsitzende des Elternbeirats, Sarah Schirling, haben die Zustände im Grundschulpavillon an der Klingenbach-Grünanlage im Bezirksbeirat Stuttgart-Ost am Mittwochabend schonungslos und drastisch beschrieben.

Correia, der die Schule im zweiten Jahr leitet, sagte: „Die Sicherheit ist in diesem Gebäude nicht gewährleistet.” Dass es dreieinhalb Jahre gedauert hat, bis ein Trinkwasserspender in der Grundschule installiert wurde, oder dass Flurwände, statt wie beauftragt und angekündigt in Zitronengelb, dann in Mausgrau gestrichen wurden, erscheint da schon fast als Lappalie. Der Schulleiter weiter: „Das Gebäude ist aus meiner Sicht ein Schandfleck im Osten.”

Grundschulpavillon in Gablenberg „baulich am Ende“

Die Grundschule bei der Einweihung im Jahr 2012. Foto: Foto: Michael Steinert

Die Vertreter des Schulverwaltungsamtes sagten in der Sitzung über das Gebäude, das Anfang der 1970er Jahre errichtet wurde: „Es ist ein Gebäude, das seinen Zenit überschritten hat.” Es sei so weit instand, wie man es bei einem so alten Bauwerk machen könne. Und: „Dieses Gebäude ist baulich am Ende.” Sie entschuldigten sich dafür, dass es mit dem Wasserspender so lange gedauert habe, das sei „schwerlich erklärbar”. Die Drainage vor dem Eingang im Schulhof sei erst 2024 gemacht worden, da müsse nachgebessert werden. Und freiliegende heiße Heizungsrohre müssten vom Hausmeister ebenso abgesperrt werden wie der Schütthaufen, bis die Glasscherben entfernt seien. Unterrichtet wird in dem maroden Gebäude aber weiter.

Die Bezirksbeiräte zeigten sich über alle Fraktionsgrenzen hinweg entsetzt. Einige hatten das Gebäude am Tag der offenen Tür besichtigt und waren fassungslos wieder gegangen. Einige Stimmen aus der Sitzung: Thomas Rudolph (CDU): „Es ist schon schlimm, was man da sieht.” Ingrid Schwerdtfeger (Grüne): „Ich war echt entsetzt. Das kann so nicht bleiben, da muss etwas passieren, und zwar schnell. Wie kann man da nicht reagieren?” Irene Köberle (Linke): „Ich bin entsetzt. Und ich bin wütend.” Andreas Lorey (Freie Wähler): „Ich bin schockiert. Aber mich wundert auch nichts mehr.”

Abriss des Grundschulgebäudes eigentlich schon geplant

Tatsächlich hatte das Schulverwaltungsamt in seinen 2025 vorgestellten Zukunftsplänen für die bisherige GWRS Gablenberg einen Abriss des Gebäudes und einen Neubau als Erweiterung für die Raichberg-Realschule vorgesehen – allerdings in Erwartung der Abschaffung der Werkrealschule. Das war vom Gemeinderat aber so nicht beschlossen worden.

Ein Klassenraum im Jahr 2020 Foto: Lichtgut

Die neuen, jetzt vorgestellten Pläne sehen einen Umzug der Grundschule ins Hauptgebäude der Schule an der Pflasteräckerstraße für das Schuljahr 2027/2028 vor. Gleichzeitig sollen dann die verbleibenden 8. bis 10. Werkrealschulklassen vom Hauptgebäude in das alte Klingenbach-Gebäude umziehen, zusätzlich werden dort – wie bisher schon – Realschulklassen unterrichtet. Erst wenn die Räume dort nicht mehr benötigt würden, könne das Gebäude abgerissen werden, hieß es in der Sitzung.

Noch über Jahre Unterricht geplant

In dem Gebäude am Klingenbach soll also voraussichtlich noch über Jahre unterrichtet werden, ohne dass sich am Zustand etwas grundlegend verbessert. Der Bezirksbeirat hat deswegen einstimmig beantragt, „geeignete Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit und Gesundheit der Kinder und Lehrer dort zu gewährleisten”.

Konkret gehören für den Bezirksbeirat dazu beispielsweise eine umgehende Grundreinigung, vor allem der Toilettenanlage. Außerdem sollen Gutachter prüfen, ob dort eine Gefährdung beispielsweise durch Schimmel vorliegt. Bei einer gemeinsamen Begehung soll nach den Osterferien erneut über den Zustand des Gebäudes beratschlagt werden.