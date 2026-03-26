Grundschule in Gablenberg: „Sicherheit ist in dem Gebäude nicht gewährleistet“ – Schulleiter schlägt Alarm

Scherben auf dem Schulhof und tiefe Pfützen vor den Klassenzimmern: Rektor und Elternbeiratsvorsitzende der Grund- und Werkrealschule in Gablenberg schildern drastische Zustände.
Toiletten, die am liebsten kein Kind und kein Lehrer benutzen will; freiliegende, 60 Grad heiße Heizungsrohre; bei Regenwetter 18 cm tiefe große Wasserlachen direkt vor dem Eingang zu den Klassenzimmern; Glasscherben im Schütthaufen im Schulhof; immer wieder Wasserschäden durch undichte innenliegende Regenrohre; im Sommer 30 Grad und Treibhausatmosphäre in Klassenzimmern. Der Schulleiter der Grund- und Werkrealschule Gablenberg, Ricardo Almeida Correia, und die Vorsitzende des Elternbeirats, Sarah Schirling, haben die Zustände im Grundschulpavillon an der Klingenbach-Grünanlage im Bezirksbeirat Stuttgart-Ost am Mittwochabend schonungslos und drastisch beschrieben.