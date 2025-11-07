Grundschule in Ditzingen: Wer war die prominente Namensgeberin Doris Leibinger?

Die neue Grundschule ist nach einer Persönlichkeit benannt, die im Stillen wirkte, dabei so viele erreicht und berührt hat: Die Frau des früheren Trumpf-Chefs Berthold Leibinger.
Herzlich und entschlossen, dabei stets um die Würde des anderen bedacht: Mit diesen Worten beschreiben Wegbegleiter, wie sie Doris Leibinger zeitlebens wahrgenommen haben. Doris Leibinger stand selbst nicht im Rampenlicht, sie wirkte im Stillen, dabei nicht minder wirkungsvoll als ihr Mann Berthold Leibinger – der Unternehmer, der Trumpf zur Weltfirma machte.