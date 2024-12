Der Star der US-Version von "Golden Bachelor", Gerry Turner (72), hat öffentlich gemacht, dass bei ihm eine unheilbare Krebserkrankung diagnostiziert wurde. "Es gibt ein Thema, über das ich bis jetzt nicht sprechen wollte", sagte der Reality-TV-Star in einem Interview mit "People".

Nun sei es "an der Zeit", so Turner, auch weil es wahrscheinlich eine Menge Rätsel darüber lösen werde, "was im Februar, März und April passiert ist", fügte er hinzu. Er bezog sich dabei auf seine Entscheidung, sich von seiner Frau Theresa Nist (71) scheiden zu lassen, nachdem sie in der Datingshow zueinandergefunden hatten.

"Es gibt keine Heilung"

"Als Theresa und ich uns gerade sehr bemühten, unseren Lebensstil zu finden und herauszufinden, wo wir leben und wie wir unser Leben gestalten wollten, wurde bei mir leider Krebs diagnostiziert", erzählte Turner in dem Interview. Er erklärte weiter, dass er sich vor drei Jahren beim Unterrichten eines Pickleball-Kurses an der Schulter verletzte, aber damals nicht zum Orthopäden ging. Schließlich sei er dann doch noch zum Arzt gekommen und der Orthopäde habe ihm gesagt: "Gerry, wir können nicht viel für Ihre Schulter tun, aber es gibt hier einige ungewöhnliche Blutmarker." Der Orthopäde habe mit Turners Hausarzt Verbindung aufgenommen, der ihn dann an einen Onkologen überwiesen habe.

Turner sagte, bei ihm sei langsam fortschreitender "Knochenmarkkrebs" namens Morbus Waldenström diagnostiziert worden. Der Reality-TV-Star erklärte weiter, dass es "keine Heilung" für diesen Krebs gebe. "Es war, als ob man zehn Tonnen Beton auf mich gekippt hätte. Und ich habe es eine Zeit lang verleugnet, ich wollte es nicht wahrhaben."

Mehr Zeit für seine Kinder

Aufgrund der schweren Erkrankung wolle er mehr Zeit mit seinen beiden Töchtern und seinen Enkelkindern verbringen, was weniger Zeit für seine neue Frau bedeutete. "Ich wollte, dass mein Leben so normal wie möglich weitergeht, und das führte mich zu der Überzeugung, dass so normal wie möglich bedeutet, mehr Zeit mit meiner Familie, meinen beiden Töchtern, meinen beiden Schwiegersöhnen und meinen Enkelinnen zu verbringen", teilte er mit. Einen Weg mit Theresa zu finden, sei weniger wichtig geworden.

Im April gaben Nist und Turner bekannt, dass sie sich nach nur drei Monaten Ehe "einvernehmlich" scheiden lassen. Turner hatte Nist während des Staffelfinales von "Golden Bachelor", das im November 2023 ausgestrahlt wurde, einen Heiratsantrag gemacht. Zwei Monate später schritt das Paar in einer im Fernsehen übertragenen Hochzeit zum Altar. Im Juni wurde die Scheidung der beiden Ex-Partner vollzogen.