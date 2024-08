Grüße nach oben: Gefragt - Gejagt erinnert mit Backstage-Clip an Klaus Otto Nagorsnik

1 Klaus Nagorsnik starb im April im Alter von 68 Jahren. Foto: ARD/Thomas Leidig

Bis zu seinem Tod vor vier Monaten war Klaus Otto Nagorsnik zehn Jahre lang als Jäger bei "Gefragt - Gejagt" zu sehen. Mit einer Backstage-Aufnahme aus dem Jahr 2015 erweckte die ARD-Quizshow ihn jetzt kurzzeitig wieder zum Leben.











In den Herzen des "Gefragt - Gejagt"-Teams und der Fans lebt Klaus Otto Nagorsnik (1955-2024) weiter. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account teilte die Quizshow am 13. August ein kurzes Video aus dem Jahr 2015, in dem der verstorbenen Jäger mit einem Kandidaten im Backstage-Bereich zu sehen ist. "Und dann findet man noch einen ganz besonderen Clip bei 'Gefragt - Gejagt' auf der Kamera, weil man sich so an den Kandidaten erinnert. Grüße nach oben, lieber K.O.", heißt es dazu.