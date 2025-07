Grüße aus der Türkei: Jennifer Lopez feiert Geburtstag - und zeigt sich ungeschminkt

Ein Geburtstag der besonderen Art: Jennifer Lopez hat ihren 56. Geburtstag am 24. Juli mit einem überraschend natürlichen Foto auf Instagram gefeiert. Die Sängerin teilte ein völlig ungeschminktes Selfie aus Antalya in der Türkei, das ihre Fans begeistert. "BirthDAY - Antalya, Turkey", schrieb Lopez zu ihrer Bilderserie und fügte neben bunten Herzen hinzu: "Was für ein Geschenk ihr alle seid! Vielen Dank für all eure wundervollen Geburtstagswünsche." Das Selfie zeigt die US-Sängerin in einem gestreiften blau-weißen Hemd vor einem Spiegel - komplett ohne Make-up und mit verstrubbelten Haaren.

Authentizität statt Glamour

Während Lopez normalerweise für ihre perfekt gestylten Auftritte bekannt ist, setzt sie diesmal bewusst auf Natürlichkeit. Das ungeschminkte Foto steht in starkem Kontrast zu den übrigen Bildern und Clips ihrer Geburtstagsgalerie, die sie in vollem Glamour zeigen - mit Smokey-Eyes-Make-up, konturierten Wangen und einem dezenten Lippenstift.

Für die eigentliche Geburtstagsfeier schlüpfte die Schauspielerin und Sängerin in ein funkelndes silbernes Kleid mit tiefem Ausschnitt. Wie ein Clip zeigt, tanzte sie bei der schicken Privatparty ausgelassen, während ihre Gäste sie anfeuerten. Ihr langjähriger Freund und Manager Benny Medina überreichte ihr persönlich die Glückwünsche über das Mikrofon.

Eine Geburtstagstorte XXL

Ein besonderes Highlight der Feier war Lopez' dreistöckige Geburtstagstorte, die mit rosa Zuckerguss auf weißem Fondant und bunten Konfetti-Streuseln verziert war und beinahe so groß war wie die Sängerin selbst. Als besonderes Detail prangte ein "J.Lo"-Topper auf der Torte - ihr berühmter Spitzname.

Die Geburtstagsfeier fand während einer kurzen Pause ihrer "Up All Night: Live in 2025"-Tournee statt, die am 8. Juli in Spanien begonnen hatte. Es ist Lopez' erste Tournee seit sechs Jahren, nachdem sie ihre "This Is Me... Live"-Tour im Mai 2024 abgesagt hatte.

Keine Lust mehr aufs Heiraten

Lopez zeigte bei einem ihrer jüngsten Konzerte in Bilbao, Spanien, auch ihren Humor, als ein Fan ein Schild mit der Aufschrift "J Lo, heirate mich?" hochhielt. "Ich glaube, damit bin ich durch", scherzte sie mit der Menge, wie ein von einem Fan auf der Plattform X geteiltes Video zeigt. "Das habe ich schon ein paar Mal versucht."

Die Tour wird am 12. August in Sardinien, Italien, enden, bevor Lopez im Dezember ihre Residency im Colosseum at Caesars Palace in Las Vegas beginnt. Am 25. Juli wird sie bereits wieder auf der Bühne stehen - mit einem Auftritt in Warschau, Polen.