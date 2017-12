Grüße aus den Ferien So haben die VfB-Profis Weihnachten gefeiert

Von red 27. Dezember 2017 - 14:26 Uhr

Auch für die VfB-Spieler waren die Feiertage Foto: Pressefoto Baumann

Auch die Spieler des VfB Stuttgart haben es an den Feiertagen ruhig angehen lassen. Bevor es ins Trainingslager geht, haben sie noch einmal im Kreise ihrer Familie Kraft getankt – und sich mit dem ein oder anderen Schnappschuss aus den Ferien bei ihren Fans gemeldet.

Stuttgart - Nach dem letzten Pflichtspiel des Jahres 2017 haben sich auch die VfB-Profis eine Pause gegönnt und die Feiertage mit ihren Liebsten verbracht. Viel Zeit für die Familie bleibt den Spielern jedoch nicht, denn am 13. Januar beginnt schon die Rückrunde gegen Hertha BSC in der Mercedes-Benz-Arena. Um darauf vorbereitet zu sein, geht es jedoch zunächst vom 3. bis zum 9. Januar ins Trainingslager nach Spanien.

Um so mehr haben die Spieler die Ruhe vor dem Sturm genossen. Manche von ihnen lassen die Fans an ihren Weihnachtsfeiern teilnehmen, indem sie sich im trauten Heim vor dem Weihnachtsbaum, mit Partnerin oder Kindern ablichten ließen und die Schnappschüsse in den sozialen Medien verbreiteten.

So zeigt sich Andreas Beck mit seiner Ehefrau und seiner kleinen Tochter vor einem riesigen, geschmückten Weihnachtsbaum.

In wärmeren Gefilden hat wohl der argentinische Abwehrspieler Emiliano Insua die Weihnachtsferien verbracht. Er sendete Grüße auf Instagram ohne Baum – dafür aber im kurzärmeligen T-Shirt mit seiner Familie.

Abwehrspieler Timo Baumgartl zeigte sich allein vor dem Weihnachtsbaum mit einem Haufen Geschenke im Hintergrund. Er gewährte damit einen Einblick in das heimische Wohnzimmer.

Innenverteidiger Marcin Kaminski hat sich ebenfalls im heimischen Wohnzimmer mit Weihnachtsbaum ablichten lassen. An seiner Seite ist seine Frau Marta, die er im Juni 2017 heiratete.

Ganz in schwarz gekleidet zeigte sich Torwart Ron-Robert Zieler vor dem geschmückten Baum.

Der portugiesische VfB-Spieler Carlos Mané hatte sportlich gesehen kein gutes Jahr, weil er sich im April am Knie verletzte und seitdem für den VfB ausfällt. An Weihnachten hatte er jedoch offenbar wieder allen Grund zu lachen, als er mit seiner Freundin in feschen Weihnachtssocken vor dem Baum posierte.

Auch Dennis Aogo genießt die freien Tage mit seiner Familie. Seine Ferien verbrachte der VfB-Spieler in Dubai.

Bleibt zu hoffen, dass die VfB-Spieler im Kreise ihrer Familien genügend Kraft tanken, um in der Rückrunde gestärkt anzutreten.