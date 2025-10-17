Grüß mir meinen Emilio: Simone Ballack hat eine herzzerreißende Bitte nach Tod von Jack White

Simone Ballack trauert mit emotionalen Worten um Musikproduzent Jack White. Besonders herzzerreißend ist eine Bitte für Sohn Emilio, die sie an den Verstorbenen richtet.

Der Tod des deutschen Musikproduzenten Jack White (1940-2025) hat die Musikszene und viele Weggefährten erschüttert. Darunter auch Simone Ballack (49), die offenbar mit White und dessen Ehefrau Rafaella Nußbaum (40) befreundet war. In den sozialen Medien richtete sie eine sehr persönliche und emotionale Botschaft an den Verstorbenen.

"Goodbye Jack, du hast die Welt bereichert mit deiner Musik und deiner Lebensfreude", schrieb Ballack auf Instagram zu einem Foto, das sie gemeinsam mit White, dessen Ehefrau Rafaella und Lilly Becker (49) bei einem Event in München im Jahr 2018 zeigt. Weiter schrieb sie "Du hattest immer den Zettel dabei, auf dem deine Anleitung stand, wie man 100 Jahre alt wird. Leider hast du den Zettel wohl vergessen..." und fügte ein gebrochenes Herz dazu.

Zudem erinnert Ballack, die aus Kaiserslautern stammt und viele Jahre mit Fußballspieler Michael Ballack (49) liiert und verheiratet war, an gemeinsame Gespräche mit White, der vor seiner Musikkarriere als Fußballer aktiv war: "Du hast mir immer, wenn wir uns gesehen haben, von Kaiserslautern vorgeschwärmt. Wie gerne du als junger Fußballer dort warst."

Simone Ballacks herzzerreißende Bitte an Jack White

"Irgendwann sehen wir uns wieder. Dann singen wir deine Lieder und reden über unser Kaiserslautern von früher", fügte Ballack hinzu und schloss mit einer herzzerreißenden Bitte: "Grüß mir meinen Emilio" - gemeint ist ihr Sohn, der im Sommer 2021 im Alter von nur 18 Jahren bei einem tragischen Quad-Unfall in Portugal ums Leben kam.

Jack White starb am 16. Oktober 2025 im Alter von 85 Jahren. Der Anwalt des Produzenten, der mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum hieß, bestätigte den Tod der "Bild"-Zeitung. Wie die Berliner Polizei der Zeitung zudem bestätigte, soll ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und der Leichnam Whites für eine Untersuchung in die Gerichtsmedizin gebracht worden sein. Derzeit gehe man davon aus, dass kein Fremdverschulden vorliege, nach aktuellem Stand handle es sich wohl um Suizid.

Jack White war ursprünglich als Fußballspieler bekannt geworden und feierte später als Musikproduzent große Erfolge. Er hinterlässt zwei Kinder aus der Ehe mit Ehefrau Rafaella sowie fünf weitere Kinder aus früheren Beziehungen. Erst wenige Tage vor seinem Tod war bestätigt worden, dass die Nußbaums, die sich 2015 das Jawort gegeben hatten, zuletzt kein Paar mehr waren.