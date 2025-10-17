Grüß mir meinen Emilio: Simone Ballack hat eine herzzerreißende Bitte nach Tod von Jack White

Simone Ballack trauert mit emotionalen Worten um Musikproduzent Jack White. Besonders herzzerreißend ist eine Bitte für Sohn Emilio, die sie an den Verstorbenen richtet.
Der Tod des deutschen Musikproduzenten Jack White (1940-2025) hat die Musikszene und viele Weggefährten erschüttert. Darunter auch Simone Ballack (49), die offenbar mit White und dessen Ehefrau Rafaella Nußbaum (40) befreundet war. In den sozialen Medien richtete sie eine sehr persönliche und emotionale Botschaft an den Verstorbenen.