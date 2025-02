B10 in Vaihingen an der Enz zeitweise voll gesperrt

1 Die Umleitung führt über Hemmingen. Foto: dpa/Tim Brakemeier

In Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) wird am 3. und 4. März die B10 wird in Fahrtrichtung Stuttgart zeitweise voll gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.











Wegen Grünpflegearbeiten wird die B10 in Vaihingen an der Enz in Fahrtrichtung Stuttgart am Montag sowie am Dienstag, 3. und 4. März, jeweils von 8 bis 15 Uhr gesperrt. Die Gegenfahrtrichtung bleibt während der Arbeiten befahrbar. Eine Umleitung ist über die L1140, Hemmingen, die K1690 und die L1141 eingerichtet.