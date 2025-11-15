Grünflächen im Stauferpark erhalten: Neue Initiative startet Onlinepetition

Unter anderem mit einer Petition im Internet will eine neue Anwohner-Bürgerinitiative eine mögliche Bebauung des Golfplatzes in Göppingen verhindern.
Für Claudia Gary ist der Kampf um die Flächen im Stauferpark nichts Neues: Die Bewohnerin des Wohngebiets im Stauferpark Süd wandte sich schon vor 19 Jahren mit der Bürgerinitiative „Lebenswerter Stauferpark“ gegen die Ansiedlung der Firma Kleemann auf dem Plateau. Letztlich vergebens. Kleemann zog gegen den Widerstand der Anwohner seine neue Firmenzentrale und großformatigen Produktionshallen hoch. Auf der anderen Seite des damals bestehen gebliebenen Golfplatzes leben seither die Eigenheimbesitzer der Gebiete „Tabackäcker“ und „Galgenberg“ mit diesem Anblick. Nun aber ist das Tauziehen um die Flächen neu entbrannt – und es nimmt von Woche zu Woche an Brisanz zu.