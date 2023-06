11 Die 1264 Meter von Talseite zu Talseite überwindet man auf der Stahlseirutsche in Črna in wenigen Minuten. Foto: www.slovenia.info/Iztok Medja

Slowenien sollte man auf dem Weg in den Süden nicht nur passieren. Wer mehrere Tage für das Land in der nördlichen Alpenregion einplant, kann viele Abenteuer erleben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Auf dem Rücken liegend, die Füße aneinandergepresst und mit auf der Brust überkreuzten Händen scheint das Wasserbecken metertief unter einem zu liegen. Dann gibt es einen kräftigen Schub von hinten und der in einen Neoprenanzug eingepackte Körper gleitet in einem Affenzahn über die glatte Oberfläche der Felsen in der Jerečica-Schlucht im Nordwesten Sloweniens.