Grünes Licht vom Regionalverband: Gartenschauen Vaihingen und Marbach/Benningen dürfen auf Finanzspritze hoffen

Die finanzielle Lage der drei Kommunen im Kreis Ludwigsburg ist alles andere als rosig. Der Verband Region Stuttgart stellt jetzt eine Unterstützung in Aussicht.
„Hier geht es darum, ein Signal zu setzen.“ Das betonte Rainer Wieland, der Verbandsvorsitzende der Region Stuttgart, bei der Sitzung des Planungsausschusses am Mittwoch zum Thema Unterstützung der Region für die in den nächsten Jahren geplanten Gartenschauen. Und die Planer für Vaihingen an der Enz 2029 und für Marbach-Benningen 2033 bekamen zumindest dieses Signal: Es wird ein Sonderbudget für ihre Unterstützung eingerichtet, im Umfang von bis zu 1,2 Millionen Euro.