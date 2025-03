Grüner will Investitionen in Verteidigung: Cem Özdemir: „Wenn wir erpressbar sind, verlieren wir auch am Wohlstand“

Grünen-Politiker Cem Özdemir hat nach dem Eklat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mehr Investitionen in die europäische Verteidigung gefordert. „Nach der Abkehr der USA von ihrer Rolle als Führungsmacht für die freie Welt sollten wir eine echte europäische Verteidigungsunion schaffen mit Norwegen und Großbritannien“, sagte Özdemir unserer Redaktion. „Unsere eigene Verteidigung muss so stark sein, dass Wladimir Putin weiß: Jede Überschreitung der Nato-Grenzen hätte für Russland drastische Folgen“, fügte er hinzu.

Die Frage der Kosten

Zur Stärke gehörten auch technologische Souveränität, eine verbesserte Cyberabwehr und resilientere Infrastruktur, sagte Özdemir, der seit dem Bruch der Ampelkoalition im Bund auch das Amt des Forschungsministers innehat. „Das kostet uns was“, sagte der Grünen-Politiker. „Aber es kostet uns so viel mehr, wenn wir nicht in unsere eigene Verteidigung investieren oder nicht mehr der Ukraine helfen. Dann bezahlt Europa mit seiner Freiheit.“ Özdemir warnte: „Wenn wir in Sicherheitsfragen erpressbar sind, verlieren wir auch am Wohlstand.“

Der Forschungsminister sagte: „In einer modernen Verteidigungswirtschaft, die sich robust aufstellt, liegt auch eine Chance für den Industrie- und Forschungsstandort Deutschland.“ Özdemir forderte: „Wir sollten künftig in der Dual-Use-Forschung, also der Forschung für zivile Zwecke mit militärischem Anwendungspotenzial, mehr Chance als Gefahr sehen.“