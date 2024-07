Grüner Strom ist erfolgreich: Eine halbe Energiewende nutzt niemandem etwas

1 In den vergangenen Monaten wurde mehr Fotovoltaik in Deutschland zugebaut. Foto: dpa/Robert Michael

Sonne und Wind erzeugen so viel Strom wie nie. Ein Erfolg – doch es bleibt viel zu tun, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.











Link kopiert



Aktuell hat man häufig den Eindruck, dass gute Nachrichten rar sind. Positive Entwicklungen gehen unter. Doch die Nachricht über die Entwicklung bei den Erneuerbaren Energien ist so eine. 65 Prozent des Stroms aus der Steckdose in Deutschland stammte im ersten Halbjahr aus erneuerbaren Quellen. Das ist ein bedeutender Schritt hin zum Ziel von 80 Prozent, das die Ampel-Koalition 2030 erreichen will.