Jetzt also doch: Nachdem starker Regen und stellenweise noch stärkerer Wind den Einsatz des grünen Trumpf-Showlasers am Mittwochabend verhindert hatten, soll es an diesem Donnerstag nun wirklich soweit sein. „Es ist sicher, dass er eingeschaltet wird“, bestätigte Trumpf-Pressesprecher Manuel Thomä bereits am Donnerstagvormittag eine entsprechende Anfrage unserer Zeitung. Bereits am Montagabend war der grüne Strahl für einige Zeit bei einem Testlauf zu sehen gewesen. Mit voller Power sei er laut Trumpf-Angaben jedoch nur zwei Minuten lang gelaufen.