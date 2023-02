1 Erfahren Sie alles Wichtige zum grünen Komet C/2022 E3 (ZTF) bzw. wann und wo dieser zu sehen ist. (Überblick) Foto: Ahmed Alqallaf / Shutterstock.com

Entdeckt wurde der Komet C/2022 E3 (ZTF) erst im März letzten Jahres (1). Nach ersten Berechnungen der bisher bekannten Bahnelemente wird der letzte Vorbeiflug an der Erde auf 52.000 Jahre geschätzt. Somit haben zuletzt die Neandertaler den grünen Kometen beobachten können.

Wann ist der grüne Komet C/2022 E3 (ZTF) zu sehen?

Beobachtet werden kann der Komet prinzipiell bereits seit den letzten Wochen. Die größte Erdnähe wird der Komet in der heutigen Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 2023 mit nur etwa 40 Millionen Kilometern haben, was etwa einem Drittel der Entfernung der Erde zur Sonne entspricht. Dann wird auch seine größte Helligkeit von etwa 5 mag erwartet, was der Helligkeit des Uranus am Nachthimmel entspricht.

Um den Kometen dann mit bloßem Auge erkennen zu können, benötigt man nicht nur gute Augen, wenn man kein Fernglas oder gar Teleskop hat, sondern auch einen klaren Himmel mit wenig störenden Lichtquellen. Schwierig wird das vor allem wegen dem Mond sein, der heute (4 Tage vor Vollmond) eine Helligkeit von 85 Prozent hat (2). Der beste Zeitpunkt, den grünen Komet C/2022 E3 (ZTF) zu beobachten dürfte daher heute Nacht gegen 4 Uhr sein, wenn der Mond untergeht.

Wo ist der grüne Komet zu sehen?

In den nördlichen Breiten wie in Deutschland kann der Komet fast die ganze Nacht beobachtet werden. Gute Standorte sind ländliche Regionen.

Warum leuchtet der Komet grün?

Spannend ist der Komet vor allem wegen seiner ungewöhnlichen grünen Farbe, die wahrscheinlich auf einen bestimmten Kohlenstoff zurückzuführen ist, der bei hohen Temperaturen und Strahlung im Infrarotbereich in Sonnennähe angeregt wird. Ohne diesen Effekt wäre der Komet nicht zu sehen.