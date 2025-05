Grüner Heiner in Stuttgart: Hausmeister Heiner sagt seinem Windrad bald Adieu

Auto fährt in Stuttgart in Personengruppe 46-Jährige erliegt in Klinik ihren schweren Verletzungen

Ein 42-Jähriger fährt mit einer Mercedes G-Klasse in der Stadtmitte an der Haltestelle Olgaeck in eine Personengruppe. Acht Personen werden dabei verletzt, drei davon lebensgefährlich. Eine 46-Jährige erliegt am Abend in einer Klinik ihren schweren Verletzungen.