Grünen-Wahlprogramm: Rentner zu Aktionären

1 Spitzenkandidat Robert Habeck: Die Grünen schlagen im Wahlprogramm einen „Bürgerfonds“ vor. Foto: AFP/John Macdougall

Die Grünen schlagen im Wahlprogramm einen Bürgerfonds vor. Dieser soll die Rente stabilisieren, indem Geld am Kapitalmarkt angelegt wird. Es ist gut, dass das Konzept immer mehr Unterstützung findet, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.











Ein Sprichwort zum Aktienmarkt lautet: Der beste Zeitpunkt zum Einstieg war gestern. Denn auf lange Sicht steigen die Kurse, das zeigen die vergangenen Jahrzehnte. Voraussetzung dafür sind ein gut diversifiziertes Aktienportfolio und die Möglichkeit, Zeiten fallender Kurs auszusitzen. In vielen anderen Ländern hat man das schon vor Jahrzehnten erkannt und nutzt den Finanzmarkt sehr erfolgreich für die Altersvorsorge. In Deutschland setzt sich immer stärker die Erkenntnis durch, dass das ein sinnvolles Konzept ist. Das sieht man auch am Wahlprogramm der Grünen. Sie schlagen einen „Bürgerfonds“ vor. Mit diesem soll der Staat am Kapitalmarkt investieren, die Erträge sollen der Rentenkasse zugutekommen. Andere Parteien wie CDU/CSU setzen ebenfalls darauf. Eine gute Entwicklung.