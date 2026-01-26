Grünen-Wahlkampf in Metzingen: Brennender Gegenstand bei Özdemir-Veranstaltung – LKA prüft Zwischenfall

Bei einer Wahlkampfveranstaltung des Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir in Metzingen entdeckt ein Polizist einen brennenden Gegenstand im Gebälk. Das LKA ermittelt.
Der Wahlkampf für die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März ist in vollem Gange, auch der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir tourt durchs Land – am vergangenen Freitagabend war der Politiker in Metzingen zu Gast. Dort ist es zu einem Zwischenfall gekommen, den nun das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA) und die Staatsanwaltschaft Tübingen beschäftigt.