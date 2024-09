Grünen-Vorstand tritt ab: Neustart oder Absturz?

1 Sie treten als Grünen-Chefs zurück: Omid Nouripour und Ricarda lang. Foto: dpa/Fabian Sommer

Der Rücktritt von Ricarda Lang und Omid Nouripour ist Ausdruck tiefer Ratlosigkeit in der Partei. Dahinter steckt die Geschichte eines langen Abwärtstrends. Wer folgt den beiden nun nach?











Eigentlich müssten Omid Nouripour und Ricarda Lang nichts sagen, als sie am Mittwochmorgen vor die Presse treten. Man sieht den Bundesvorsitzenden der Grünen ohnehin an, was sie verkünden wollen. Vor allem Nouripour wirkt angefasst, als er sagt: „Wir haben heute im Bundesvorstand entschieden: Es ist Zeit, die Geschicke dieser großartigen Partei in neue Hände zu legen.“ Seine Augen glänzen wässrig.