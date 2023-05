1 Erstes Bundestagsdirektmandat für die Grünen in Stuttgart: Cem Özdemir. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Mit seinem Wahlerfolg in Stuttgart sorgte Cem Özdemir bei der Bundestagswahl für ein Glanzlicht bei den sonst eher enttäuschenden Grünen. Umso gewichtiger ist seine Stimme jetzt. In der Frage Jamaika oder Ampel hat er eine klare Tendenz.









Stuttgart - Sein Hauptwohnsitz „ist der ICE“, sagt Cem Özdemir scherzhaft. Der Grünen-Politiker mit Wohnsitz in Berlin und Stuttgart ist Berufspendler. Auch die Fragen pendeln zwischen hier und dort: Wie wird die neue Bundesregierung aussehen, und was will er für die Landeshauptstadt erreichen?