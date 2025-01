Grünen-Spitzenkandidat: Robert Habeck gibt in Stuttgart ein Versprechen

1 Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck spricht am Samstag in Stuttgart. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Der Grünen-Spitzenkandidat macht auf seine Deutschlandtour Station in Stuttgart – und gibt ein großes Versprechen an Friedrich Merz.











Diesmal läuft es besser als bei Wahlkampfauftakt der Südwest-Grünen in Heidelberg. Das Mikro funktioniert, das richtige Banner wird an die Wand geworfen. Das Sakko hat Robert Habeck diesmal aber gleich ausgelassen und die Ärmel am schwarzen Pulli sind schon mal hochgekrempelt. Habeck steht am Samstag auf der Bühne in der Carl-Benz-Arena und redet im Habeck-Stil: Atemlos, wie ein Getriebener – selbst angekündigte Pausen versinken in seinem Redeschwall. Der Grünen-Spitzenkandidat spricht über seine Sorge über mögliche Angriffe auf die freiheitliche demokratische Grundordnung. „Es ist eine entscheidende Zeit“, appelliert er. Er benutzt Worte wie Beharrlichkeit und Aufrichtigkeit – und erntet den erwartbaren Applaus. Kritische Themen wie seinen umstrittenen Vorschlag von Sozialbeiträgen auf Kapitalerträge spart er wohlweislich aus.