Grünen-Spitzenkandidat im Wahlkampf: Özdemir warnt vor Abhängigkeit von fossilen Energien

Cem Özdemir sieht die Energiewende nicht nur als Weg zum Klimaschutz, sondern betont auch die Bedeutung für Deutschlands Unabhängigkeit.
Die Energiewende weg von Öl und Gas ist für Cem Özdemir auch eine Frage von Unabhängigkeit und Sicherheit. „Wo kommen denn die fossilen Energieträger her?“, fragte der Grünen-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im ZDF-Morgenmagazin. „Es sind fast alles autoritäre Gesellschaften.“ Özdemir ergänzte: „Das Geld deutscher Steuerzahler fließt in den Nahen Osten und kommt zurück beispielsweise in Form auch von Islamismus.“