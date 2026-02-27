Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir: Kretschmanns Erbe im Blick

Cem Özdemir soll für die Grünen die Landtagswahl am 8. März gewinnen. Dazu muss er die konservativen Grünen-Wähler überzeugen – aber auch die am linken Rand.
Cem Özdemir steht auf dem Gigelberg in Biberach. An diesem regennassen Februartag ist es fast schon gespenstisch ruhig. Vor zwei Jahren sah das ganz anders aus. Damals stand der frühere Bundeslandwirtschaftsminister bei einer Bauern-Demo rund 250 Traktoren und Landmaschinen gegenüber. Er redete gegen Sirenen und Hupen an, gegen Pfui-Rufe und gellende Pfiffe. Nur wenige Gehminuten entfernt vor der Stadthalle brannten Strohballen. Die Grünen sahen sich gezwungen, ihren politischen Aschermittwoch 2024 abzusagen