Grünen-Spitze Lang und Nouripour weg: Wie der Grünen-Landesvorstand Glaubwürdigkeit zurückgewinnen will

Wie der Grünen-Landesvorstand Glaubwürdigkeit zurückgewinnen will

1 Der Grünen-Landesvorstand Pascal Haggenmüller hatte bereits nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen eine konstruktive Debatte gefordert. Foto: imago images/Eibner/EIBNER/DROFITSCH via www.imago-images.de

Nach der Rücktrittsankündigung der Grünen-Spitze will der Grünen-Landesvorstand in Baden-Württemberg wieder in die Offensive kommen. Dabei könnte helfen, dass eine heiß gehandelte Kandidatin für den Bundesvorstand aus dem Südwesten kommt.











Nach dem Rücktritt des Bundesvorstands wollen die Grünen hierzulande „wieder in die Offensive kommen“. „Wir müssen Handlungsfähigkeit beweisen und die Probleme lösen, die die Menschen umtreiben. Wir müssen Glaubwürdigkeit zurückgewinnen“, erklärten die baden-württembergischen Landesvorsitzenden Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller am Mittwoch. „Das gelingt am besten durch die starken Persönlichkeiten unserer Partei.“