Grünen-Politikerin: Renate Künast will nicht mehr für den Bundestag kandidieren

1 Grünen-Politikerin Renate Künast Foto: IMAGO/Jürgen Heinrich/IMAGO/Jürgen Heinrich

Die frühere Grünen-Chefin Renate Künast wird nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Wie sie den Schritt begründet.











Die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin und Grünen-Chefin Renate Künast will bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr kandidieren. „Es ist jetzt Zeit, um Platz für Jüngere zu machen“, schrieb die Berliner Abgeordnete nach Angaben des „Tagesspiegel“ vom Montag in einem Brief an ihren Kreisverband in Tempelhof-Schönberg. Ganz aus der Politik aussteigen will die 68-jährige Juristin demnach aber nicht: „Ich bleibe Politikerin“, schrieb sie und wolle sehen, „welche Aufgaben noch so kommen“.