Grünen-Politiker: Özdemir: Social-Media-Plattformen sollten für Kinder verboten werden

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sollten Tiktok, Instagram und Co. nicht nutzen – das fordert Landtagswahl-Spitzenkandidat Cem Özdemir.
Social-Media-Plattformen wie Tiktok oder Instagram sollten nach Ansicht des Grünen-Politikers Cem Özdemir für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verboten werden. „Wir lassen Jugendliche auch nicht einfach ohne Führerschein hinters Steuer. Es gibt Fahrstunden und ein schrittweises Ranführen. So müssen wir es auch mit den sozialen Medien halten“, sagte Özdemir der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Darum halte ich eine Altersgrenze für Tiktok und andere soziale Medien für richtig. Diese sollte bei 16 Jahren liegen.“