Grünen-Politiker im Zoo: Für diesen Wilhelma-Bewohner setzt sich Cem Özdemir ein

Er ist nicht nur Grünen-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Frühjahr 2026, sondern zugleich Schirmherr für die Aktion „Zootier des Jahres“: der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Als Bundesminister hatte er Anfang dieses Jahres wegen des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche keine Zeit, um an der Auftaktveranstaltung in der Wilhelma teilzunehmen. Jetzt war er im Stuttgarter Zoo zu Gast und besuchte auch die Gürteltiere.

Hilfsprojekte in Brasilien für das Gürteltier

Ausgerufen wurde das „Zootier des Jahres“ als Artenschutzkampagne von der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP), der Deutschen Tierparkgesellschaft und der Gemeinschaft der Zooförderer. Im März hatte der Artenschützer Arnaud Desbiez aus Brasilien das Projekt zum Schutz der Riesengürteltiere und Ameisenbären in der Wilhelmaschule vorgestellt, welches auch der zoologisch-botanische Garten mit dem Artenschutz-Euro fördert.

Özdemir zeigt Schülern das Tier und informiert

Jetzt machte sich Özdemir ein Bild vor Ort – im Haus für Kleinsäuger, Vögel und Insektivoren. Revierleiter Jörg Rückle gab ihm das gepanzerte Tier in die Hand, welches sich zusammenrollte und dann wieder öffnete. Özdemir zeigte sich fasziniert von dem urigen gepanzerten Tier, dessen Art 60 Millionen Jahre alt und ein Symbol für den Artenschutz ist und wichtig für den Erhalt der Biodiversität. „Ich will in der Öffentlichkeitsarbeit helfen“, sagte er. Gesagt, getan: Als eine Gruppe Schüler gerade vorbeikommt, lässt er diese gleich hautnah an seinem Erlebnis teilnehmen, zeigt das Tier in der Hand und informiert sie gleich als Schirmherr auch über die Förderprojekte der Wilhelma für Gürteltiere.

Dieses kleine Kugelgürteltier in der Wilhelma zeigte Özdemir auch Schülern. Foto: Iris Frey

Auch sparte Özdemir nicht an Lob: „Die Wilhelma macht einen großartigen Job im Artenschutz.“ Zusammen mit anderen Zoos zeige sie den Besuchern auch die artgerechte Haltung der Tiere. Was er von dem Besuch in der Wilhelma mitnimmt? Er habe sich über die Wissbegierde der Kinder gefreut. Es sei eine Chance, weiterzugeben, dass jeder auch etwas tun könne für den Artenschutz.

Viele Spenden für Zootier des Jahres

Auch Arne Schulze von der ZGAP freute sich, dass die Kampagne für das Zootier des Jahres sehr gut laufe, auch, was die Spenden betreffe, die nun gezielt für Projekte in Brasilien und Kolumbien eingesetzt werden können. Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin zeigte sich ebenfalls erfreut, dass es geklappt hat mit dem Besuch und zeigte Özdemir noch die neue Tigeranlage.