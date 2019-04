Rekordfund in Mecklenburg-Vorpommern Aldi-Mitarbeiter entdecken halbe Tonne Kokain in Bananenkartons

So viel Kokain ist wohl noch nie in Mecklenburg-Vorpommern entdeckt worden. In insgesamt sechs Filialen des Discounters Aldi wurde rund eine halbe Tonne der Droge sichergestellt.