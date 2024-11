Grünen-Parteitag in Wiesbaden: Den Grünen steht ein entscheidendes Wochenende bevor

1 Die Partei will ihren Bundesvorstand wählen – und Robert Habeck zum offiziellen Kandidaten für die Bundestagswahl machen. Foto: dpa/Boris Roessler

Vor zwei Monaten haben ihre Vorsitzende den Rücktritt angekündigt, vor einer Woche ist ihre Regierungskoalition zerbrochen. Nun kommen die Grünen zu ihrer Bundesdelegiertenkonferenz zusammen. Wie stellen sie sich auf?











Am Abend, als die Ampelkoalition zerbricht, tritt die Parteispitze der Grünen nach dem gescheiterten Koalitionsausschuss zusammen vor die Presse, sechs ernste Gesichter in der Kälte vor dem Kanzleramt. Vorn an den Mikrofonen stehen Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock, direkt hinter ihnen die Fraktionsvorsitzenden Britta Haßelmann und Katharina Dröge sowie die Gerade-noch-Parteichefs Omid Nouripour und Ricarda Lang. Bei den Grünen heißt es oft, die Partei sei dann besonders geschlossen, wenn der Wind von vorn kommt. Darauf stimmt der Auftritt an diesem kalten Novemberabend ein.