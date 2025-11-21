Nächste Woche kommen die Grünen zum Parteitag zusammen – in schwieriger Lage. Ein Gespräch mit Parteichefin Franziska Brantner über Klimapolitik, das Verbrenner-Aus und Cem Özdemir.
Dieses Mal treffen sich die Grünen zu ihrem Bundesparteitag in Hannover. Es ist ihr erster seit der Bundestagswahl, bei der sie aus der Regierung geflogen sind. Und jetzt? Parteichefin Franziska Brantner erklärt, was die Grünen nun in der Klimapolitik anders machen wollen – und wie sie auf den Kurs von Cem Özdemir in Baden-Württemberg blickt.