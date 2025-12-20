Grünen-Kandidat Özdemir wird 60: „Hin und wieder begegne ich im Land meinem 40 Jahre jüngeren Ich“

Cem Özdemir wird am Sonntag 60 Jahre alt. Wie ist es, in diesem Alter in seine Heimat zurückzukehren? Und welcher Song darf bei seiner Party nicht fehlen?

30 Jahre lang war er zwar da, aber auch irgendwie immer woanders: Nachdem Cem Özdemir 1994 in den Bundestag eingezogen war, hatte er zwar seinen Wahlkreis in Ludwigsburg und später in Stuttgart. Doch gleichzeitig lebte er in Bonn, Brüssel oder Berlin. Nun ist der Grünen-Politiker ins Land zurückgekehrt, um als Spitzenkandidat zur Landtagswahl anzutreten. Ohne Rückfahrticket nach Berlin, wie er stets betont. Am Sonntag wird Cem Özdemir 60 Jahre alt. Wie ist es, in diesem Alter zu seinen Wurzeln zurückzukehren?

Özdemirs Lieblingsort? Das Neckarstadion Özdemir sagt: „Ich empfinde es als Geschenk, dorthin zurückzukehren, wo man angefangen hat und den Ort wieder aus einer neuen Perspektive kennenzulernen.“ Und ganz in der Tradition von Winfried Kretschmann (Grüne), um dessen Nachfolge Özdemir kämpft, fällt ihm dazu ein passendes Zitat ein – dieses Mal vom englischsprachigen Dichter T. S. Eliot: In der Übersetzung von Norbert Hummelt lautet es: „Wir lassen niemals vom Entdecken. Und am Ende allen Entdeckens. Langen wir, wo wir losliefen, an und kennen den Ort zum ersten Mal.“

Seine Lieblingsorte in seiner neuen, alten Heimat? Die wechseln, sagt er – bis auf das Neckarstadion. Das heißt heute nach seinem Hauptsponsor MHP Arena, aber das ignorieren eingefleischte VfB-Fans wie Dauerkartenbesitzer Özdemir, der im Kuratorium der VfB-Stiftung sitzt, selbstverständlich. Wenn er Zeit hat, schlendert er gern über den Marktplatz der Landeshauptstadt und schaut bei der Osiander’schen Buchhandlung rein. Özdemir hat lange in Tübingen gelebt, wo Osiander herkommt. „Das ist auch ein Bekenntnis, solche inhabergeführten Geschäfte zu unterstützen“, sagt er.

Was Özdemir an Berlin vermisst

Cem Özdemir in seiner Heimatstadt Bad Urach; Brezeln dürfen auch bei seiner Geburtstagsparty nicht fehlen. Foto: imago/photothek

An Stuttgart schätzt er die kurzen Wege. Özdemir hat im Sommer eine Wohnung in einem der zentralen Viertel der Landeshauptstadt bezogen, früher wohnte er einer WG in Stuttgart-Süd. Von dort aus erledigt er alles zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Fehlt ihm die Bundeshauptstadt manchmal?„An Berlin vermisse ich meine Kinder und einige gute Freunde.“

In seinem Heimatort Bad Urach führt er Besucher natürlich zu den Wasserfällen – sein Geheimtipp ist aber die Burgruine Hohenwittlingen, die auf einem Felsvorsprung über der Erms liegt. Schon als Jugendlicher sei er aber per Anhalter nach Stuttgart gefahren, erzählt Özdemir, der sich damals als Jungpolitiker für die Reaktivierung der Bahnstrecke nach Bad Urach engagierte.

Özdemirs Erinnerungen: Platten hören in der Lerche

Wenn er im Land unterwegs sei, begegne er hin und wieder seinem 40 Jahre jüngeren Ich, sagt Özdemir. Er ertappe sich immer mal wieder bei dem Gedanken, was wohl der jugendliche Cem Özdemir gedacht hätte. Beispielsweise am vergangenen Wochenende, als er in der Stadthalle dem Musicalsänger Kevin Tarte zugehört habe, der Weihnachtslieder gesungen hat. „Da ging mit das Herz auf.“

Den jungen Özdemir zog es eher weg von Bad Urach. Am Wochenende war eines seiner Ziele der Plattenladen „Die Lerche“ in Stuttgart, den viele heute noch schmerzlich vermissen. Mit Freunden habe er so lange Platten gehört, „bis wir böse Blicke geerntet haben. Dann haben wir zusammengelegt und eine Platte gekauft“, erinnert er sich.

„Das Erste, was ich nach Stuttgart gebracht habe, war meine Musikanlage.“ Die Plattensammlung brachte er in kleinen Teilen mit dem Zug von Berlin in den Süden. Nachdem er das in einem Podcast erzählt hatte, meldete sich eine Bosch-Mitarbeitern, die zwischen Berlin und Stuttgart pendelt und brachte ihm den Rest mit dem Auto nach Stuttgart.

An Özdemirs Musikanlage darf niemand ran

Wenn er am Wochenende mit Freunden in seiner Wohnung in seinen Geburtstag reinfeiert, wird er aber niemanden an seine Anlage lassen. Vermutlich werde jemand auflegen, verrät er. Und zu welcher Musik feiert Cem Özdemir? „Auf jeden Fall läuft irgendwann von Schwoißfuaß ‚Oinr isch emmr dr Arsch’.“ Özdemir ist bekennender Fan der schwäbischen Band, ansonsten wird es Heavy Metal wie Metallica oder Jazz geben. Wenn allerdings seine gut 20 Jahre jüngere Partnerin Flavia Zaka übernimmt, dann läuft Techno. „Das verträgt sich gut, jeder kommt irgendwann zu seinem Recht.“