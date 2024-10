Grünen-Kandidat Cem Özdemir: Das Rennen hat begonnen

1 Noch ist weder CDU-Landeschef Manuel Hagel (links) noch Cem Özdemir (Grüne) offiziell Spitzenkandidat. Das wird sie nicht davon abbringen, sich in Position zu bringen. Foto: dpa//Frank Molter

Schon lange wurde erwartet, dass Cem Özdemir sich 2026 für das Amt des Ministerpräsidenten bewerben will. Nun hat er sich erklärt. Damit ist der Wahlkampf nicht mehr aufzuhalten – das birgt Risiken.











Da ist er also – der Tag X, den die politische Blase in der Landeshauptstadt schon lange antizipiert hat. Cem Özdemir will als Spitzenkandidat der Grünen bei der Landtagswahl im Frühjahr 2026 antreten. Lange anderthalb Jahre liegen nun vor ihm und der Gegenseite. Zeit, um den anderen herauszufordern. Und Zeit, politische Duftmarken zu setzten.