Grüne vor Landtagswahlkampf: Grüne Jugend hält nichts von Links-Rechts-Debatte

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir warnte seine Partei vor einigen Wochen eindringlich vor einem Linksruck. Die Grüne Jugend im Land hält das allerdings für überflüssig.

Die Landessprecher der Grünen Jugend haben ihre Partei vor einer Links-Rechts-Debatte gewarnt. „Ich würde nicht über abstrakte politische Ausrichtung sprechen, sondern über konkrete Lösungen“, sagte Co-Landessprecherin Tamara Stoll unserer Zeitung. „Wir brauchen Antworten auf die zentralen Fragen in unserem Land.“ Ihr Co-Sprecher Tim Bühler pflichtet ihr bei: „Ich würde das nicht am Links-Rechts-Schema festmachen. Wir brauchen wieder einen starken eigenen Kurs, der auf sozial-gerechtem Klimaschutz aufbaut.“

Özdemir warnt vor Linksruck Der Grünenchef Felix Banaszak spricht immer wieder von der „linken Mitte.“ Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hatte jüngst vor einem Linksruck gewarnt und im Gespräch mit unserer Zeitung gesagt: „Ich glaube, dass die Leute die Parteipolitik klassischer Art satt haben.“

Die Debatte um die nicht unumstrittene scheidende Bundesvorsitzende Jette Nietzard hatte die Frage nach der Positionierung der Grünen befeuert. Nietzard war in der Vergangenheit immer wieder durch zweifelhafte Äußerungen aufgefallen. Zuletzt nannte sie Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder einen „Hundesohn“.

Die Grünen-Landessprecher distanzierten sich von Nietzards Anwürfen. „Wir müssen uns auf das beste Argument konzentrieren und nicht auf Personen“, sagte Bühler. „Wir führen lieber einen konstruktiven Diskurs – auch mal mit der Landjugend oder mit der Polizeigewerkschaft.“ Stoll betonte: „Wir haben eine andere Art Politik zu machen.“ Der Bundesvorstand sei aber auch in einer anderen Situation als die Grüne Jugend in Baden-Württemberg, wo die Mutterpartei an der Regierung sei.

Grüne Jugend im Land geräuschlos

Hinter den Grünen Landessprechern Tamara Stoll und Tim Bühler liegt ein bewegtes Jahr. Das lag nicht nur am Bundestagswahlkampf. Als sie gerade antraten, rumorte es gewaltig an der Grünenspitze. Der Bundesvorstand der Grünen Jugend trat geschlossen zurück. In Baden-Württemberg blieb es vergleichsweise ruhig zu. Trotzdem geben beide Ende Oktober ihr Amt ab. Beide führen berufliche Gründe an. Stoll (27) stößt zudem an die Altersgrenze der Grünen Jugend. Die Nachfolger sind bisher noch nicht bekannt.

„Wir waren in einer sehr herausfordernden Phase Landessprecher“, sagte Stoll. Im Streit innerhalb der grün-schwarzen Koalition um den Umgang mit den selbst gesetzten Klimazielen meldete sich die Grüne Jugend gemeinsam mit Fridays for Futur laut zu Wort.

Im vergangenen Jahr monierten sie noch inhaltliche Diskrepanzen mit der Parteiführung. Inzwischen haben die jungen Grünen in ihrem Beitrag zum Landtagswahlprogramm mit Themen wie Ehrenamt und Bevölkerungsschutz selbst unbekanntes Terrain betreten. Spitzenkandidat Cem Özdemir hat Anregungen wie die kostenlose Meisterausbildung bereits aufgenommen. „Jetzt warten wir ab, was sich darüber hinaus Ende Oktober im Wahlprogrammentwurf widerspiegelt“, sagte Bühler.