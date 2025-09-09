Grüne vor Landtagswahlkampf: Grüne Jugend hält nichts von Links-Rechts-Debatte

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir warnte seine Partei vor einigen Wochen eindringlich vor einem Linksruck. Die Grüne Jugend im Land hält das allerdings für überflüssig.
Die Landessprecher der Grünen Jugend haben ihre Partei vor einer Links-Rechts-Debatte gewarnt. „Ich würde nicht über abstrakte politische Ausrichtung sprechen, sondern über konkrete Lösungen“, sagte Co-Landessprecherin Tamara Stoll unserer Zeitung. „Wir brauchen Antworten auf die zentralen Fragen in unserem Land.“ Ihr Co-Sprecher Tim Bühler pflichtet ihr bei: „Ich würde das nicht am Links-Rechts-Schema festmachen. Wir brauchen wieder einen starken eigenen Kurs, der auf sozial-gerechtem Klimaschutz aufbaut.“