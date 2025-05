1 Cem Özdemir am Samstag bei der Landeswahlversammlung in Heidenheim. Er will 2026 Ministerpräsident werden. Foto: Marijan Murat/dpa

Nun ist es offiziell. Die Grünen haben Cem Özdemir am Samstag in Heidenheim als Spitzenkandidaten aufgestellt. Er will um das Amt des Ministerpräsidenten kämpfen.











Link kopiert



Cem Özdemir soll die Grünen in den Wahlkampf für die Landtagswahl 2026 führen. Der 59-Jährige wurde am Samstag in Heidenheim auf der Landeswahlversammlung mit 97 Prozent der abgegebenen Stimmen zum Kandidaten für den Posten des Ministerpräsidenten gewählt.