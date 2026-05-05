Grüne verlassen X, aber Cem Özdemir bleibt: „Ich halte es für falsch“

Gemeinsam ziehen sich Grüne, SPD und Linke von der Plattform X zurück. Alle Grünen? Nein – Baden-Württembergs Polit-Promis gerieren sich wieder mal als gallisches Dorf.
Der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) bleibt auf der Plattform X, auch wenn seine Partei es nicht tut. Grüne, SPD und Linke hatten sich darauf verständigt, dem sozialen Netzwerk den Rücken zu kehren. Seit der Übernahme durch Elon Musk steht X zunehmend in der Kritik, sich zu einem Einfallstor für Hass und Hetze entwickelt zu haben.