Grüne und Linke vergrätzt?: Richterwahl: Dieses Risiko darf die Koalition nicht übersehen

Die Koalition hat sich auf eine neue Kandidatin für die Richterwahl geeinigt. Doch nun müssen sich Union und SPD auch um die Opposition bemühen, findet Redakteurin Rebekka Wiese.
Den Namen hatten viele noch nie gehört. Sigrid Emmenegger heißt die Kandidatin, die die SPD nun als neue Kandidatin für die Richterwahl aufgestellt hat. Sie war bisher Richterin am Bundesverwaltungsgericht. Nun soll sie neue Verfassungsrichterin werden, nachdem die zuvor nominierte Rechtsprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf ihre Kandidatur zurückziehen musste.