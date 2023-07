Grüne Oasen in Fellbach

18 Alfons Burth und Monika Brumm genießen ihren Garten im Fellbacher Lindle. Sie freuen sich darüber, dass die Oase auch von Vögeln, Bienen und Eichhörnchen besucht wird. Foto: Gottfried Stoppel

Grüne Oasen: Beim Blumenschmuckwettbewerb der Stadt Fellbach wird der Garten von Alfons Burth und Monika Brumm immer wieder mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Terrasse und Garten erblühen mit vielen Pflanzen – als Hingucker und Insektenweide.









Wo man geht und steht in dem Garten und auf der Terrasse gibt es etwas zum Schauen. Ein stattliches Exemplar eines Wandelröschens mit voller Blütenpracht prangt da am Treppeneingang. Über die Jahre wurde die Zierpflanze hier unter der Obhut zu einem beeindruckend großen Strauch. „Mein Enkel hat die Pflanze vor Jahren mitgebracht, als er damals in einer Gärtnerei gearbeitet hatte“, erzählt Monika Brumm. „Für Bienen und andere Insekten ist das Wandelröschen eine beliebte Nahrungsquelle“, ergänzt Alfons Burth.