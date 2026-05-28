Grüne Oase in Fellbach: Neuer Garten im „Kunststückle“ verbindet Gemüse und Gemeinschaft

Auf dem Kunststückle an der Esslinger Straße in Fellbach entsteht auf zwei Ar ein Gemeinschaftsgarten, der in vielerlei Hinsicht reiche Ernte tragen soll.
Siegfried Bauerle vom Obst- und Gartenbauverein Fellbach zeigt Andreas Bürkle, wie er mit der Sense hantieren muss. Simone Weigand vom Kunstverein schaut, ob im Boden, den Peter Laupheimer vom OGV Schmiden und Johannes Beer vom Jugendhaus gleich mit Spaten und Harke bearbeiten wollen, ein Pflänzchen steckt, dass gerettet werden muss. Auf dem „Kunststückle“ an der Esslinger Straße in Fellbach blüht schon seit Jahren das pralle Leben. Es gibt dort Kunst und Konzerte, gesellige Beisammensein und regen Austausch. Jetzt wird das Stückle dank einer Kooperation aus Kunstverein, Jugendhaus sowie den Obst- und Gartenbauvereinen Fellbach und Schmiden zur „Kunstkulturnaturlandschaft“.