Grüne Jugend: Das Chaos bei den Grünen geht weiter

1 Die Sprecherinnen der Grünen Jugend treten aus der Partei aus. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Kay Nietfeld

Der Vorstand der Grünen Jugend will nicht mehr und tritt bei den Grünen aus – und das nur einen Tag, nachdem die Vorsitzenden der Mutterpartei ihren Rückzug verkündet haben. Was ist bei den Grünen los? Die wichtigsten Fragen und Antworten.











Man kann in diesen Tagen schnell den Überblick verlieren, was gerade alles bei den Grünen los ist. Erst verkündete der Bundesvorstand seinen Rücktritt, jetzt verlässt auch noch der Vorstand der Grünen Jugend die Partei. Was bedeutet das für die Partei? Was will die Grüne Jugend? Und wie geht es weiter? Ein Überblick.