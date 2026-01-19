Grüne-Jugend-Chef Luis Bobga: Landes-Grüne gehen zu übler Söder-Beschimpfung auf Distanz

Der Grüne-Jugend-Chef Luis Bobga beleidigt CSU-Chef Markus Söder aufs Übelste. Die Grünen in Baden-Württemberg gehen deutlich auf Distanz.

Nachdem der Grüne-Jugend-Sprecher Luis Bogba Bayerns Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder übel beschimpft hat, gehen die Grünen in Baden-Württemberg deutlich auf Distanz. „Die politische Mitte steht unter Druck wie nie. Wie wir miteinander umgehen und sprechen, entscheidet darüber, ob wir die Demokratie stabil halten“, teilten Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller, die Landesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grüne, in einer gemeinsamen Erklärung mit. „Wir distanzieren uns deshalb ausdrücklich von jeder Form von beleidigenden und persönlichen Angriffen.“

Unionspolitiker fordern Rücktritt Personelle Konsequenzen, wie manche Unionspolitiker, fordert das Duo aber nicht. „Luis Bobga hat sich entschuldigt. Das war notwendig und richtig.“ In Baden-Württemberg würden die Grünen für einen respektvollen Umgang miteinander stehen.

Für andere hat sich die Sache damit aber längst nicht erledigt. Der CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann etwa hatte in der „Bild“ scharfe Kritik geäußert. „Bobga muss sich für seine Hassrede bei Markus Söder entschuldigen und das Video löschen“, forderte Hoffmann. „Wer so etwas sagt, ist nicht länger tragbar.“ Auch der CSU-Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, erklärte gemeinsam mit dem Fraktionschef der Freien Wähler, Florian Streibl: „Diese Entgleisung ist unglaublich und darf nicht ohne Konsequenzen bleiben.“

Die Debatte wurde durch ein Video ausgelöst, in dem Bogba einen Song des Rappers Haftbefehl mit den Lippen imitierte, den Inhalt mit Textzeilen abänderte und Söder so indirekt als „Hurensohn“ bezeichnete. In dem auf Instagram veröffentlichten Clip wurde ein Bild Söders zu den derben Songzeilen eingeblendet. Eine Sprecherin der Grünen Jugend bestätigte die Authentizität des Clips. Bobga leitet die Grüne Jugend seit Oktober 2025 gemeinsam mit Henriette Held und folgte damit auf Jette Nietzard. Diese hatte Söder während ihrer Amtszeit als „Hundesohn“ beschimpft.