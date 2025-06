Grüne Jugend: „ACAB“-Pulli: Grüne wollen mit Jette Nietzard reden

1 Jette Nietzard, Vorsitzende der Grünen Jugend, sorgte mit einem Instagram-Post für Ärger. Foto: Michael Kappeler/dpa

In den Bundestag mit Anti-Polizei-Pullover? Das verstieße gegen die Hausordnung, meint die Parlamentsleitung zu einer Aktion der Grüne-Jugend-Chefin. Die Partei sucht das Gespräch.











Die Führung der Grünen will nach den Irritationen über einen polizeifeindlichen Social-Media-Post mit der Chefin ihrer Nachwuchsorganisation, Jette Nietzard, reden. Das kündigte die Parteivorsitzende Franziska Brantner in Berlin an. Es geht um einen Instagram-Post, in dem sich Nietzard mit einem Anti-Polizei-Pullover zeigt - und zwar mit den Worten „Auf dem Weg in den Bundestag“.