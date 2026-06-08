Neue Bäume auf dem Kirchplatz sollen den bisherigen Schaugarten nördlich des Fellbacher Rathauses ersetzen – die bisherigen Bäume müssten dann woanders eingesetzt werden.

Die Grundsatzentscheidung steht: Fellbach erhält seine Neue Mitte. Das bedeutet als wichtigste Entwicklung zunächst einmal, dass die Stadtbahn-Endhaltestelle um 100 Meter gen Westen vorverlegt wird. Dies ist nötig, weil der Platz der derzeitigen Haltestelle für die neuen, doppelt so langen 80-Meter-Züge der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) nicht ausreicht.

Die Fahrgäste müssen in einigen Jahren dann auf Höhe der Mauer des Alten Friedhofs aus der Stadtbahn steigen. Wer mit dem Linienbus weiter in Richtung Heimat fahren möchte, kommt womöglich um manche Sprinteinheit nicht herum, wenn er oder sie etwa die Buslinie 60 nach Untertürkheim oder Oeffingen oder die Linie 207 gen Waiblingen noch erreichen will.

Das angedachte große Dach über dem Kirchplatz ist zu teuer

Fest steht mit der einmütigen Entscheidung pro Neue Mitte, dass der beliebte Schaugarten – aktuell wieder jeden Donnerstag Schauplatz der After-Work-Reihe „Boule & Bubbles“ – wegen des neu zu gestaltenden Kirchplatzes weichen muss. Wie groß die Verschlechterung der Situation durch den Wegfall wird, muss abgewartet werden – womöglich sind die Perspektiven jedoch rosiger, als manche befürchten.

Ebenfalls feststeht, dass der neue Kirchplatz dann nicht, wie ursprünglich vorgesehen, durch ein richtig großes Dach überspannt wird. Die Entscheidung hat der Gemeinderat bereits in den Sparpaketen im Zuge der Haushaltskonsolidierung für den Etat 2026 getroffen.

Das künftig fehlende große Dach ist nach Einschätzung von Fraktionschef Martin Oettinger (Freie Wähler/Freie Demokraten) ohnehin vielleicht gar kein so großer Verlust. Denn „aus dieser finanziell gebotenen Anpassung kann etwas Besonderes entstehen“, erklärte er im Gemeinderat. Mit dem Wegfall des großen Dachs sei „eine Art grüne Insel inmitten des Kirchplatzes möglich, die nach unserer Ansicht das Gesamtbild sogar aufwertet“.

SPD-Fraktionschef Andreas Möhlmann erinnerte an die anfänglichen Überlegungen: „Wunsch war eine großzügige Lösung für den Kirchplatz, der mit einem Gründach überspannt eine markante gestalterische Geste mit sich gebracht hätte und auch die Haltestelle, das Mobilitätszentrum und den Kirchplatz an sich umfasst und gerahmt hätte.“

Visualisierung des künftigen Kirchplatzes im Zuge der Neuen Mitte Fellbach Foto: /Drees & Sommer/Stadt Fellbach

Angesichts der notwendigen Gesamtinvestitionssumme von mehr als 10 Millionen Euro „haben wir uns von diesem großen Dach leider lösen müssen“, betonte Möhlmann: „Somit können über eine Million Euro eingespart werden.“

Grundlage für Oettingers und Möhlmanns Erkenntnisse waren die für die Sitzung aufgelegten schriftlichen Erläuterungen von Suzana Emele vom Amt für Hochbau und Gebäudemanagement. Darin heißt es: Durch den Entfall des großen Daches über dem Kirchplatz musste die Gestaltung des Kirchplatzes überarbeitet werden. Da der Kirchplatz verschiedene Funktionen erfülle, sei es wichtig, alle Belange zu berücksichtigen.

Emele: „Der Kirchplatz dient als Aufenthaltsbereich und sollte daher insbesondere in den Sommermonaten Schatten bieten. Dazu wurden die Bäume nun in einem Rechteck angeordnet, die einen zusammenhängenden Schattenbereich schaffen. Als Erweiterung hierfür ist es möglich, am Rand zusätzliche Sonnenschirme zu stellen, die weiteren Schatten bieten.“

Zusätzlich sei bei diesem Entwurf „eine mühelose Andienung des Kiosks sowie eine Überfahrbarkeit ohne Wendeerfordernis möglich, was die Situation im Hinblick auf den Fußgängerverkehr deutlich entspannt“. Die Entwicklungspflege der neuen Bäume für die ersten fünf Jahre sei in den Projektkosten berücksichtigt, so die Fachfrau aus dem Rathaus. Der Entwurf sei zudem bereits mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt worden, erfülle die dort formulierten Anforderungen hieraus.

Grüne sind betrübt, dass Bäume gefällt werden müssen

Gewisse Bauchschmerzen mit Blick auf die künftigen Entwicklungen auf dem Kirchplatz offenbaren die Grünen. Stadträtin Beate Wörner erklärte: „In den nächsten Monaten und Jahren wird für alle sichtbar sein, dass sich was tut zwischen Lutherkirche und Altem Friedhof. Dass der Schaugarten auf dem Kirchplatz verschwinden wird und auch Bäume gefällt werden müssen, tut nicht nur uns Grünen weh, sondern vermutlich auch anderen Fellbacherinnen und Fellbachern.“

Blick aus der Vogelperspektive auf die künftige Neue Mitte Foto: Stadt Fellbach

Wörners Vorschlag: „Für uns wäre es ein kleines Trostpflaster, wenn zumindest die Bäume aus dem Schaugarten nicht auf dem Häckselplatz landen würden, sondern ein neues Zuhause bekämen. Vielleicht können Sie das ja prüfen. Wir Grüne würden das sehr begrüßen.“

Kurz danach hat der grüne Fraktionsvorsitzende Stephan Illing diesen Appell auch in einem entsprechenden Antrag formuliert. Infolge der Schaffung der Neuen Mitte Fellbach müsse der Schaugarten auf dem Kirchplatz bekanntlich geräumt werden, erklärt Illing. „Das bedeutet für die dort seit der Remstal-Gartenschau wachsenden Pflanzen und Bäume das Aus an diesem Standort.“

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Im Zuge der bisherigen Beratungen im Ausschuss für Stadtentwicklung, Klimaschutz und Mobilität wie auch im Gesamtgremium habe die Stadt bislang noch keine Informationen darüber herausgerückt, „was vor allem mit den Bäumen im Schaugarten geschehen soll“.

Die Grünen-Fraktion setzt deshalb auf eine Prüfung, ob es möglich ist, „die Bäume an einen anderen Standort zu verpflanzen, der im städtischen Eigentum ist“. Sofern dies nicht möglich sei, könnte man doch die Bäume an Interessierte verkaufen, die sie dann auf privaten Grundstücken einpflanzen könnten.

Stadt verspricht mehr Grün auf dem Fellbacher Kirchplatz

Wie die Stadtverwaltung diesen Vorstoß einstuft, werden die kommenden Wochen und Monate zeigen. Zumindest betont das Fellbacher Presseamt in einem Nachbericht zur aktuellen Entscheidung für den Stadtkern, dass „die Neuordnung des Kirchplatzes mit mehr Grün, besseren Wegebeziehungen und einer stärkeren Anbindung an den Einzelhandel“ einhergehe.

Nach den baulichen Arbeiten an der Endhaltestelle und dem neuen Mobility Hub – dort sind Fahrradabstellanlagen, Betriebsräume für die SSB und ein Café vorgesehen – könne der Kirchplatz „Schritt für Schritt zum grünen Herz der Neuen Mitte ausgebaut werden“, verspricht die Rathausspitze um Oberbürgermeisterin Gabriele Zull.