Neue Bäume auf dem Kirchplatz sollen den bisherigen Schaugarten nördlich des Fellbacher Rathauses ersetzen – die bisherigen Bäume müssten dann woanders eingesetzt werden.
Die Grundsatzentscheidung steht: Fellbach erhält seine Neue Mitte. Das bedeutet als wichtigste Entwicklung zunächst einmal, dass die Stadtbahn-Endhaltestelle um 100 Meter gen Westen vorverlegt wird. Dies ist nötig, weil der Platz der derzeitigen Haltestelle für die neuen, doppelt so langen 80-Meter-Züge der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) nicht ausreicht.